Un talento al giorno, Adrian Ugarriza: il capitano del Perù che verrà

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

L'ultimo prospetto di casa Universitario de Deportes si chiama Adrian Ugarriza, talento peruviano che vanta grandi abilità tecniche, un dribbling ubriacante e un'ottima visione di gioco. Protagonista con la fascia da capitano nell'ultimo Sudamericano Under 20, il classe 1997 sta strappando consensi unanimi tra esperti e addetti ai lavori. A renderlo appetibile, oltre alle sue qualità e alla carta d'identità, una discreta duttilità tattica, visto che Ugarriza può essere impiegato con gli stessi risultati sia come attaccante centrale sia come seconda punta sia come esterno offensivo.

Nome: Adrian Ugarriza

Data di nascita: 1° gennaio 1997

Nazionalità: peruviana

Squadra: Universitario de Deportes

Ruolo: jolly offensivo

Assomiglia a: Jefferson Farfan