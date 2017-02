Un talento al giorno, Agustín Sant'Anna: irrinunciabile per l'Uruguay U20

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Titolare indiscusso della selezione Celeste Under 20 al Sudamericano in corso proprio in Uruguay, il laterale destro Agustín Sant'Anna è una delle piacevoli certezze per il tecnico Coito, che difficilmente rinuncia a lui. Cinque partite da novanta minuti, un giocatore irrinunciabile per la formazione che si appresta a vincere la manifestazione, anche grazie al suo contributo. Carattere da vendere, non è il difensore perfetto, ma sa certamente dare un grande contributo alla manovra con le sue scorribande in avanti.

Nome: Agustín Sant'Anna

Data di nascita: 1 giugno 1997

Nazionalità: uruguayano

Ruolo: terzino destro

Squadra: Certo Porteno (Primeira Division)

Assomiglia a: Maxi Pereira