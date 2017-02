Un talento al giorno, Carlos Benavidez: fulcro del centrocampo Celeste

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Con De La Cruz compone la mediana dell'Uruguay Under 20, prossimo alla vittoria del Sudamericano di categoria: Carlos Benavidez è un giocatore estremamente completo in grado di agire sia a centrocampo, sia qualche metro più avanti. Qualità ma anche quantità, così come la disponibilità a giocare centralmente o più sulla fascia. E' al centro del gioco, comunque, che dà il meglio di sè: gran costruttore, il suo fisico aitante lo mette anche in condizione di essere utile nelle sponde per i compagni.

Nome: Carlos Nahuel Benavidez

Data di nascita: 30 marzo 1998

Nazionalità: uruguaiano

Ruolo: centrocampista

Squadra: Defensor Sporting Club (Primera Division)

Assomiglia a: Juan Sebastian Veron