Un talento al giorno, Diego Rossi: dall'Uruguay il nuovo Bojan

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Di evidentissime origini italiane, Diego Rossi difende già da tempo e con orgoglio i colori della Celeste, con cui sta facendo faville al Sudamericano Under 20: prima punta atipica, un po' alla Suarez per intenderci, gioca con profitto nella Prima Squadra del Penarol già da diversi mesi, guadagnandosi già le simpatie del suo pubblico. Una platea che probabilmente non potrà ammirarlo ancora per molto, coi top club europei che non attenderanno di certo molto prima di portarlo nel Vecchio Continente. Con le sue caratteristiche potrebbe essere utilissimo, ad esempio, ad un tridente come quello del Barcellona.

Nome: Diego Rossi

Data di nascita: 5 marzo 1998

Nazionalità: uruguayana

Ruolo: attaccante

Squadra: Penarol

Assomiglia a: Bojan Krkic