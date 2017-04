Un talento al giorno, Luis Abram: un segugio che fiuta la preda

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Tignoso, aggressivo, ordinato: Luis Abram, centrale peruviano dello Sporting Cristal Lima, è uno dei talenti emergenti di un calcio in continua crescita, come quello dei Los Incas. Già due volte convocato in nazionale, la carta d'identità è tutta dalla sua parte. Non particolarmente abile nell'anticipo, Abram diventa terribile per l'attaccante avversario nell'uno contro uno, un segugio che non molla mai la preda senza risparmiarsi qualche intervento duro. Giocatore molto utile insomma, ma che deve essere ancora affinato dal punto di vista di personalità e tattica.

Nome: Luis Abram

Data di nascita: 27 febbraio 1996

Nazionalità: peruviana

Squadra: Sporting Cristal Lima

Ruolo: centrale difensivo

Assomiglia a: Rafael Marquez