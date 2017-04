Un talento al giorno, Marcos Ortiz: la roccia peruviana

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Marcos Ortiz, difensore peruviano classe '93, è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del panorama sudamericano. Centrale roccioso, non altissimo (180 cm), fa dell'esplosività il suo punto di forza. Dotato di grande intelligenza tattica, guida la difesa dell'Inti Gas Deportes con grande personalità. Dotato di una buona tecnica, è il primo regista della squadra: è lui ad impostare il gioco e far ripartire l'azione dei suoi. L'unica pecca, ma che può migliorare vista la giovane età, è il posizionamento difensivo. Per rendere al meglio ha bisogno di un compagno di reparto decisamente più veloce, visto che non eccelle in rapidità.

Nome: Marcos Ortiz

Data di nascita: 27 marzo 1993

Nazionalità: peruviano

Ruolo: difensore

Squadra: Inti Gas Deportes

Assomiglia a: Kamil Glik