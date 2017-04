Un talento al giorno, Renato Tapia: la piovra peruana

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

A 21 anni Renato Tapia è il gioiello più brillante della nuova leva peruviana, un movimento in costante crescita che in Italia accomuniamo più che altro al "Loco" Vargas. Lo abbiamo paragonato a Paul Pogba proprio per questa sua incredibile capacità di allungarci e rubare il pallone all'avversario, costituendo un muro per la manovra offensiva avversaria. Rispetto al francese ex Juve però devo migliorare moltissimo dal punto di vista della finalizzazione: forse proprio la scarsa freddezza sotto porta gli è costata, fino ad ora, la chiamata di una big del calcio europeo, perché le qualità ci sono, ed evidenti.

Nome: Renato Tapia

Data di nascita: 28 luglio 1995

Nazionalità: peruviano

Ruolo: centrocampista

Squadra: Feyenoord

Assomiglia a: Paul Pogba