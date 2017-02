Un talento al giorno, Rodrigo Amaral: il crack uruguayano del Nacional

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Rodrigo Amaral è sicuramente uno dei crack del futuro del calcio uruguayano. Attaccante o mezza punta cresciuto nel Club Nacional, il classe 1997 ha già attirato l'interesse di diverse squadre europee: dopo il provino da giovanissimo col Liverpool, a lui hanno pensato infatti anche la Fiorentina e il Villarreal. Considerato, per movenze e caratteristiche, molto simile al cileno Alexis Sanchez, Amaral è un giocatore esplosivo, dotato di ottima tecnica individuale e di un gran tiro da fuori area. D'altronde, insieme al ruolo da protagonista avuto nelle Nazionali giovanili della Celeste, per il talento di Montevideo si sono già aperte da tempo le porte della prima squadra del suo club e della Primera División. Un curriculum niente male, dunque, nonostante la giovane età: nel destino di Amaral potrebbe presto esserci il grande salto in Europa.

Nome: Rodrigo Amaral

Data di nascita: 25 marzo 1997

Nazionalità: uruguayana

Ruolo: attaccante

Squadra: Nacional

Assomiglia a: Alexis Sanchez