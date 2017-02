Un talento al giorno, Sandicino Silva: estro e velocità in attacco

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Sancidino Silva è senza dubbio uno dei talenti più interessanti della Guinea-Bissau. La Nazionale africana però dovrà stare attenta a non farsi soffiare questo talento dal Portogallo, visto che Silva ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili con il Portogallo. Silva è un attaccante che può svariare su tutto il fronte offensivo, velocissimo e dotato di un'ottima tecnica. Un funambolo con il pallone fra i piedi: cresciuto nelle giovanili nel Benfica, ad inizio stagione è passato all'Arouca, ma con il suo nuovo club non ha trovato molto spazio: appena 4 presenze da inizio stagione, per un totale d 206 minuti giocati. Il talento c'è, pecca un pò a livello di personalità: forse avrebbe bisogno di un prestito in qualche serie minore per mettere minuti nelle gambe e far vedere tutte le sue qualità.

Nome: Sancidino Silva

Data di nascita: 5 marzo 1994

Nazionalità: Guinea Bissau

Ruolo: attaccante

Squadra: Arouca (Primeira Division)

Assomiglia a: Gervinho