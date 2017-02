NESTI Channel (carlonesti.it) - Condivido una "massima" di Zhang: si può discutere un arbitraggio, senza, per forza, contestare gli avversari

In questo spazio, riassumo tutte le mie opinioni sulla stagione calcistica 2016-2017, in ordine decrescente, dalla più recente alla meno recente, sotto forma di semplice titolo, come se si trattasse di un tweet.

‎

La scelta della formula, così sintetica, è dovuta ad un adeguamento ai tempi di attenzione ridotti del Web, in modo da assicurare anche solo il mio "pensiero", su un tema, e lasciare alla testata i dettagli cronistici.

10-2-2017

Condivido una "massima" di Zhang: si può discutere un arbitraggio, senza, per forza, contestare gli avversari

DETTAGLIO - D'accordo con il richiamo alla cultura sportiva di Marotta, per cui Elkann avrebbe dovuto dire: "Ha già chiarito tutto il nostro d.g.". E stop.

8-2-2017

La Juve ha meritato di vincere, ma l'Inter ha ragione: Rizzoli ha pesato troppo sull"andamento della gara

DETTAGLIO - Il valore di un arbitro dovrebbe essere misurato più di frequente, come il ranking di club e Nazionali: oggi, Rizzoli non è il numero 1.

2-2-2017

Attenzione! Qui non c'entra essere Roma, o Juve, o qualsiasi "grande", ma il rigore contro il Cesena è vergognoso!

DETTAGLIO - Abbiamo arbitri ottimi, in campo internazionale, ma mi indigna vedere una "piccola" squadra trattata così. E' una questione di "coscienza".

31-1-2017

Il mio Oscar del mercato va all'Atalanta: 50 milioni incassati per Gagliardini e Caldara, già sostituiti

DETTAGLIO - Il settore giovanile è tanto ricco, da garantire a Gasperini le alternative, per non diminuire troppo il tasso tecnico della squadra.

26-1-2017

Juve-campioni: gioco più pratico che spettacolare, perché i campioni limitano lo spettacolo, per essere pratici

DETTAGLIO - Contro il Milan, come contro la Lazio, si conferma una strategia vincente: dallo smoking alla tuta, per difendere anche in 11.

24-1-2017

Che dire della Juve formato "carica dei 101"? Con il sacrificio di tutti (Mandzukic esemplare), sarà replicabile

DETTAGLIO - Il patto: dimostriamo che possiamo giocare insieme, senza influire sull'equilibrio, e nessuno avrà più il muso lungo, in panchina.

18-1-2017

Il nuovo logo della Juve vuole esprimere "coraggio". Confermo: ci vuole un bel "coraggio" nel tradire la storia così...

DETTAGLIO - Dai simboli alle maglie. Ma è possibile che il marketing trascuri l'attaccamento dei tifosi alle tradizioni? E' masochistico!

11-1-2017

Portare a 48 squadre i Mondiali, in un calcio già sovradimensionato, è come riempire un obeso di cioccolato per guarirlo

DETTAGLIO - Infantino parte con il piede sbagliato: non è questo il modo di lavorare, per rendere più snello uno spettacolo sempre più inflazionato.

5-1-2017

La Cina fisserà un tetto per le spese folli nel calcio: si sono accorti solo adesso di ispirarsi ancora al comunismo?

DETTAGLIO - Uno degli aspetti più folli del mondo è vedere paesi, che si comportano da iper-capitalisti, conservare ipocrite radici maoiste.

3-1-2017

Inter: bene Gagliardini, ma la vera esigenza era, in mezzo, un Biglia, o Lucas Leiva, o Diarra, o Luiz Gustavo

DETTAGLIO - Sia nel 4-2-3-1, che nel 4-3-3, la priorità sarebbe affiancare Medel a Miranda, e acquistare un centrocampista di copertura e geometria.

31-12-2016

Neuer - Carvajal o Sergi, Boateng, Bonucci o Piqué, Alaba - Messi, Busquets, Pogba, Ronaldo - Griezmann, Suarez

DETTAGLIO - Ecco la squadra più costosa del pianeta, secondo le quotazioni di fine 2016-inizio 2017 di Transfermarkt: un solo giocatore italiano.

30-12-2016

Rincon equivale a mezzo Vidal più mezzo Sturaro, e conferma il desiderio della Juve di più muscoli in mezzo

DETTAGLIO - La crescita graduale di Marchisio, la salute a rischio di Khedira e Asamoah, e la stazza ridotta di Lemina esigevano 8 milioni.

27-12-2016

Due da scudetto, come Roma e Napoli, con il 20% di spettatori in meno: Juve prima, anche grazie al suicidio altrui

DETTAGLIO - Pensate che, fino a 10 anni fa, sarebbe mai successo qualcosa di simile? Fare la guerra a istituzioni e società conta più di vincere.

26-12-2016

Sapete chi sono i primi 3 della Serie A, nella superpagella dei quotidiani sportivi? 1) Belotti; 2) Dybala; 3) Mertens

DETTAGLIO - Lo studio statistico di Massimo Fiandrino evidenzia i leader dei voti, che precedono Dzeko, Higuain, Verdi, Caldara e Skorupski.

23-12-2016

Complimenti, Milan! Al bivio fra l'era berlusconiana e cinese, sfreccia una squadra giovane e italiana, potente anti-Juve

DETTAGLIO - A Doha, difficile stabilire chi meritava di vincere, ma facile affermare che i rossoneri sono un bel gruppo compatto, fresco e motivato.

20-12-2016

Fifa, non abolire i supplementari! Spettacolarizzali, limitando il fuorigioco alle rispettive aree di rigore

DETTAGLIO - Supponendo che 4 attaccanti e 4 difensori possano sostare al limite dell'area, con 8 uomini in meno a centrocampo, quanto gioco!

9-12-2016

Il mondo del calcio e' molto superstizioso: niente closing, per carita', fino a quando il Milan sara' in zona Champions!

DETTAGLIO - Ah, ah, ah! Ovviamente, scherzo, ma una "elemosina" di 100 milioni, ogni 3 mesi, puo' rappresentare un buon pre-accordo, fino al 2050.

7-12-2016

Mi stupisco dello stupore della Roma: la mancanza di rispetto di Strootman non dovrebbe essere sanzionata dal Giudice?

DETTAGLIO - Visto che, secondo Spalletti, si dovrebbe restare impuniti, perche' non proviamo tutti ad innaffiare per strada chi ci sta sui...?

5-12-2016

Lulic non è una "persona": è un IMBECILLE. I razzisti si infilino le svastiche su... (attenzione: pungono!), e badino al letame di casa propria.

DETTAGLIO - Che schifo! Gente come Lulic, che fa finta di commuoversi per i poveri ragazzi brasiliani, abbracciata agli avversari, prima della partita, merita solo il nostro DISPREZZO.

3-12-2016

Inter, pensa a coprirti! 3-5-1-1, per aumentare la densita' in area e a centrocampo, dopo il disastro di Napoli

DETTAGLIO - Handanovic - Medel (ora Ranocchia), Miranda, Murillo - Candreva, Joao Mario, Felipe Melo, Brozovic, Perisic - Banega - Icardi.

1-12-2016

Qui, a Torino, ci sentiamo molto vicini a quei ragazzi, che hanno avuto la stessa sorte della grande squadra granata, il 4 maggio 1949. Persino Papa Francesco ha reso pubblica la sua preghiera, ricordando l'analogia fra le 2 tragedie. Loro erano un club piccolissimo, che, un passo per volta, stava arrivando in cima all'Everest del pallone. Si rimane sbigottiti! Perché tutto questo, proprio a 90 minuti dalla realizzazione del sogno? Io credo che quella Coppa la riceveranno lo stesso, insieme con gli avversari. E, nei secoli dei secoli, sarà, comunque, una Coppa conquistata, come meritavano. Un giorno, forse, la gente dimenticherà che quella finale non fu mai giocata. Si ricorderà soltanto il simpatico nome della squadra, abbinato al trofeo, per il quale quei ragazzi hanno dato la vita. Altro, noi uomini, non sappiamo dire: possiamo solo piangere...

27-11-2016

Allegri: mai visto Dani Alves centrale di destra (e Rugani?), e assurdo Cuadrado nell'imbuto della difesa genoana

DETTAGLIO - E' mancata, innanzitutto, l'umilta', ma chiedere al brasiliano di arginare Laxalt e O'Campos e' apparso un azzardo, mai sperimentato.

25-11-2016

INTER-rificante: se non basta lo sfacelo degli ultimi mesi a preservare i giocatori dalla deconcentrazione, e' vergognoso

DETTAGLIO - Pioli mette sotto accusa il calo di tensione della ripresa, che puo' colpire chi vince spesso, e si siede, e non certo chi perde a raffica.

22-11-2016

Sarei felice, se Berlusconi restasse al Milan come presidente onorario, ma, per favore, senza occuparsi di tattica...

DETTAGLIO - La sua competenza e' fuori discussione, ma troppe volte l'ossessione dei 3 giocatori offensivi ha destabilizzato gli allenatori.

21-11-2016

Non ditelo a nessuno, ma la s-ventura, per Ventura, e' non potere convocare Gomez, e la fortuna sarebbe convincere Boye'

DETTAGLIO - L'esterno dell'Atalanta e' il Messi-a di Gasperini, e la riserva di Iago Falque e Lijajc e' il dodicesimo titolare dei granata.

19-11-2016

Gazzetta espulsa dal Juventus Stadium: qualcuno si stupisce? Io no: le societa' pretendono giornalisti "partigiani"

DETTAGLIO - Personalmente, non sono mai stato schiavo di nessuno, perche', se lo fossi stato, sarei Direttore di Rai Sport: sono felice di come sono.

3-11-2016

Pjanic trequartista non e' un errore, ma non puo' costringere la Juve a giocare senza Cuadrado e Alex Sandro

DETTAGLIO - In gare d'attacco: 3-4-1-2 (Cuadrado a destra, Marchisio-Khedira in mezzo, Sandro a sinistra, Pjanic 3/4ista, Dybala-Higuain punte).

1-11-2016

De Boer, peraltro giustamente esonerato, ringrazia chi lo ha messo in condizione di lavorare dall'inizio della stagione

DETTAGLIO - Scelto da chi non comandava piu': Thohir. Assunto senza nessuna spiegazione del criterio. Privo di ogni conoscenza del calcio nostrano.

1-11-2016

Tronchetti: "Non si governa un club da Giacarta o Pechino". Grazie di avere avuto il coraggio di sfidare i proprietari!

DETTAGLIO - Ci sono verita' alla portata anche delle scuole elementari, ma non sono mai gli addetti ai lavori a parlarne: una omerta' da "Cupola".

30-10-2016

Sarri si e' montato la testa: sta distruggendo un Napoli bellissimo, annientando prima Gabbiadini, e poi Insigne

DETTAGLIO - La sostituzione di Insigne, sull'1-1, ha ottenuto il solo scopo di incoraggiare Lichtsteiner-Cuadrado, a impadronirsi della fascia destra.

28-10-2016

Mihajlovic: comincio a rimpiangere Ventura. Il suo modo di trattare i giocatori (Obi) e' da scaricatore portuale

DETTAGLIO - Sembrava adatto al "tremendismo granata", ma di "tremendo" c'e' solo il sistema "arrogans", con cui sta gestendo lo spogliatoio torinista.

26-10-2016

Spalletti: mi spiace, ma, nei 3 milioni di stipendio, c'e' anche la sopportazione dei giornalisti, a meno che non la offendano

DETTAGLIO - Se, almeno, si fosse fatto male, sbattendo la (Roma) capoccia sul tavolo, forse, avrebbe imparato l'arte del rispetto per gli altri.

DA OGGI, UN DETTAGLIO POTRA' ESSERE UTILE PER SVILUPPARE IL TITOLO-TWEET, E ALIMENTARE IL DIBATTITO. NON AMO LA PRESUNZIONE, MIO PRINCIPALE BERSAGLIO.

24-10-2016

Stupido Mou: chi umiliava gli allenatori italiani ("Barnetta"), poverino, adesso si sente umiliato da Conte?

17-10-2016

LeicesTORO? Per ora e' solo un gioco di parole, ma Mihajlovic-Ranieri fa sognare: mai tanti gol (17) da 67 anni

16-10-2016

Icardi, con l'autobiografia, si e' "suicidato": d'altro canto, non ho mai avuto dubbi sul buon senso suo e di Wanda

12-10-2016

Mi sfugge qualcosa? Ma chi e' Fassone, per avere preferito Mirabelli a Maldini, che aspettava da anni l'addio di Galliani?

11-10-2016

Umberto Eco paragono' i social alle vetrine a luci rosse di Amsterdam: in effetti, troppe "puttane" hanno umiliato Montolivo

9-10-2016

Malocchio Napoli: Gabbiadini non basta, ci vuole Klose subito, perche' gli assist degli esterni sono ideali per lui

9-10-2016

La figuraccia non e' stata di Buffon, ma dei tifosi, che hanno massacrato Montolivo, 2 volte "martire azzurro", come Riva

7-10-2016

Questa Nazionale e' tutta una scommessa... soprattutto per lo sponsor che ha avuto il coraggio di scegliere

5-10-2016

Sapete qual e' la Superpagella della medie-voto dei 3 quotidiani sportivi? Belotti (media 7,1) batte Higuain e Totti - Studio di Massimo Fiandrino

3-10-2016

La vera superiorita' della Juve non sta davanti: tutti hanno "strappi", ai lati delle difese, meno l'abito della Signora.

1-10-2016

Moratti gradito a tutti, perche' sinceramente tifoso, ma sarebbe un presidente onorario, e non operativo

29-9-2016

Qualcuno ha ancora dei dubbi, sul fatto che all'Inter non freghi niente dell'Europa League? Molto educativo...

27-9-2016

Ma e' giornalismo, o inganno, titolare una frase di Ilary Blasy su Spalletti di circa 6 mesi fa?

23-9-2016

Mou: "Un giorno spacchero' la faccia a Wenger!". Dove sono quelli, che mi contestavano la priorita' umana di Ranieri su Mou?

19-9-2016

Questa Inter, eccetto i terzini, e' piu' forte della prima Juve di Conte, e sarebbe assurdo, se non emergesse

17-9-2016

Caro Allegri, protetto dalla difesa a 3, non devi avere paura di schierare Pjanic play maker, e avanzare Dybala vicino a Higuain

15-9-2016

Allegri: giusto provare 45' con una mediana muscolare, ma assurdo aspettare 68' per inserire la qualita' di Pjanic e Alex Sandro

14-9-2016

Se, come dice Nainggolan, si tifa solo quando gioca Totti, la societa' ha il diritto di portare la Roma in un altro stadio

7-9-2016

Moratti non esclude un suo ritorno all'Inter: come "ambasciatore" si', ma come "dirigente" e' molto meglio evitare

6-9-2016

Non so se valesse 443 milioni, ma resta una vergogna, per la Figc, avere declassato la Juve, ignorando colpe altrui

5-9-2016

Ventura, dopo 90'! Incredibile: chiunque alleni la Nazionale, dal 1950, ha la sindrome dell'accerchiamento

5-9-2016

L'Inter, con questa rosa, non può disputare una stagione mediocre, per cui gli alibi sono del tutto azzerati