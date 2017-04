Arbitri 32^ giornata Serie A: statistiche in campionato

© foto di Federico De Luca

Designati gli arbitri per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, tredicesima del girone di ritorno.

Di seguito le accoppiate gara-arbitro, presenze e stagioni in Serie A di ciascun direttore di gara, oltre alle statistiche prodotte fino ad oggi nel torneo.

Cagliari-ChievoVerona, Manganiello Gianluca

Fiorentina-Empoli, Mazzoleni Paolo Silvio

Genoa-Lazio, Maresca Fabio

Inter-Milan, Orsato Daniele

Napoli-Udinese, Massa Davide

Palermo-Bologna, Banti Luca

Pescara-Juventus, Di Bello Marco

Roma-Atalanta, Giacomelli Piero

Sassuolo-Sampdoria, Pairetto Luca

Torino-Crotone, Doveri Daniele

Arbitro (presenze - stagioni in Serie A; statistiche torneo 2016/2017)

Abbatista Eugenio (4 – 4; 1 vittoria casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Abisso Rosario (6 – 3; 2 vittorie casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Aureliano Gianluca (3 – 3; 0 vittorie casa – 1 pareggio – 0 vittorie trasferta)

Banti Luca (187 – 13; 5 vittorie casa – 2 pareggi – 4 vittorie trasferta)**

Calvarese Giampaolo (86 – 9; 6 vittorie casa – 0 pareggi – 7 vittorie trasferta)

Celi Domenico (138 – 10; 3 vittorie casa – 5 pareggi – 4 vittorie trasferta)

Chiffi Daniele (6 – 4; 1 vittoria casa – 1 pareggio – 0 vittorie trasferta)

Damato Antonio (175 – 11; 3 vittorie casa – 6 pareggi – 5 vittorie trasferta)

Di Bello Marco (57 – 6; 9 vittorie casa – 3 pareggi – 2 vittorie trasferta)

Doveri Daniele (105 – 8; 8 vittorie casa – 2 pareggi – 4 vittorie trasferta)

Fabbri Michael (33 – 5; 11 vittorie casa – 1 pareggio – 2 vittorie trasferta)

Gavillucci Claudio (31 – 4; 10 vittorie casa – 2 pareggi – 1 vittoria trasferta)

Ghersini Davide (8 – 4; 1 vittoria casa – 1 pareggio – 1 vittoria trasferta)

Giacomelli Piero (82 – 7; 9 vittorie casa – 3 pareggi – 2 vittorie trasferta)

Guida Marco (104 – 8; 5 vittorie casa – 3 pareggi – 5 vittorie trasferta)**

Irrati Massimiliano (70 – 6; 7 vittorie casa – 3 pareggi – 4 vittorie trasferta)

La Penna Federico (4 – 4; 0 vittorie casa – 0 pareggi – 1 vittoria trasferta)

Manganiello Gianluca (5 – 4; 0 vittorie casa – 1 pareggio – 1 vittoria trasferta)

Maresca Fabio (19 – 4; 7 vittorie casa – 2 pareggi – 4 vittorie trasferta)

Mariani Maurizio (36 – 5; 10 vittorie casa – 2 pareggi – 2 vittorie trasferta)

Massa Davide (86 – 7; 7 vittorie casa – 3 pareggi – 3 vittorie trasferta)

Mazzoleni Paolo Silvio (168 – 12; 7 vittorie casa – 3 pareggi – 4 vittorie trasferta)

Orsato Daniele (174 – 11; 3 vittorie casa – 4 pareggi – 6 vittorie trasferta)

Pairetto Luca (18 – 4; 4 vittorie casa – 2 pareggi – 5 vittorie trasferta)

Pasqua Fabrizio (8 – 4: 2 vittorie casa – 1 pareggio – 0 vittorie trasferta)

Rizzoli Nicola (231 – 16; 8 vittorie casa – 2 pareggi – 3 vittorie trasferta)*

Rocchi Gianluca (211 – 14; 5 vittorie casa – 1 pareggio – 7 vittorie trasferta)

Russo Carmine (140 – 10; 5 vittorie casa – 3 pareggi – 7 vittorie trasferta)*

Sacchi Juan Luca (2 – 2; 1 vittoria casa – 0 pareggi – 0 vittorie trasferta)

Tagliavento Paolo (204 – 14; 4 vittorie casa – 5 pareggi – 5 vittorie trasferta)

Valeri Paolo (141 – 10; 5 vittorie casa – 1 pareggio – 8 vittorie trasferta)

Nel computo delle stagioni aumentato il valore di una unità dopo la prima presenza nel campionato 2016/2017.

* Nel corso della stagione 2014/2015 Rizzoli e Russo sono stati sostituiti durante alcuni match dal quarto uomo. Abbiamo conteggiato solo la presenza ma non il risultato finale.

** Per Banti conteggiata solo la presenza in Genoa-Fiorentina della terza giornata, per Guida conteggiata presenza e risultato finale.