Bologna e una vittoria in A che manca da ottant'anni. Palermo male in casa

© foto di Federico Gaetano

Il Bologna ha vinto in una sola occasione in casa del Palermo ed in Serie A: 1934/1935, 0-1 alla 7° giornata. C’è un altro successo degli emiliani in Sicilia, molto più recente, perché è stato ottenuto nella stagione 1995/96, 1-2, ma quello era un campionato di Serie B.

Da allora ad oggi, sette partite con cinque vittorie del Palermo e due pareggi.

Incredibile il cammino interno del Palermo in questa stagione con soli cinque punti ottenuti in 15 partite giocate, frutto di una sola vittoria e due pareggi. Da questo punto di vista, i rosanero sono la formazione peggiore dell’intero campionato.

TUTTI I PRECEDENTI A PALERMO (SERIE A E B)

17 vittorie Palermo

9 pareggi

2 vittorie Bologna

45 gol fatti Palermo

17 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A PALERMO

1932/1933 Serie A Palermo vs Bologna 0-0

L’ULTIMA SFIDA A PALERMO

2015/2016 Serie A Palermo vs Bologna 0-0