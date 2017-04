Cesena, contro lo Spezia 3 rigori nelle ultime due sfide

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Solo in un’occasione il Cesena, in casa, non ha marcato gol contro lo Spezia, in regular season.

Stagione 2013-2014, 34esima giornata, 0-2 il risultato finale dello scontro diretto.

E questa rappresenta l’unica vittoria dei liguri in Romagna… play off esclusi.

Perché la stagione passata le due compagini si sfidarono per ben due volte al Manuzzi: il 19 ottobre 2015, ottavo turno, 5-1 il risultato finale dopo un primo tempo chiuso sul punteggio di 1-1; il 24 maggio 2016, 1-2 lo score al triplice fischio finale e sulla panchina ligure già in sella Domenico Di Carlo.

Nota bene: in entrambi i match i padroni di casa usufruirono di calci di rigore, 2 nel primo scontro diretto, 1 nel secondo.

CONFRONTI DIRETTI A CESENA (SERIE B E SERIE C)

13 incontri disputati

5 vittorie Cesena

6 pareggi

2 vittorie Spezia

19 gol fatti Cesena

13 gol fatti Spezia

PRIMA SFIDA A CESENA (SERIE B)

Cesena-Spezia 1-0, 22° giornata 2006/2007

ULTIMA SFIDA A CESENA (SERIE B)

Cesena-Spezia 1-2, play-off 2015/2016