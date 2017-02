Crotone, dopo la prima... ecco la seconda

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel volgere di quattro giorni, la peggior difesa della Serie A, quella del Crotone con 52 reti subite in 23 incontri, si ritrova ad affrontare prima (la Juventus, match finito col KO per 0-2 ieri pomeriggio) e seconda in classifica (la Roma, gara in programma domenica all’ora di pranzo).

Fra rossoblù e giallorossi non ci sono precedenti in Serie A e allo Scida.

All’andata fu 4-0 per i capitoli: due reti per tempo, El Shaarawy e Salah nel primo, doppietta di Dzeko nel secondo.