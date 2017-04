Da 4 Inter-Milan sono scomparsi i rigori

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Per la prima volta Inter-Milan di Serie A (col girone unico) andrà in scena alla 32esima giornata.

I nerazzurri non perdono in casa alla 32esima dal 1998-1999, quando col Parma fu 1-3.

I rossoneri nelle ultime due stagioni sono sempre andati KO alla 32esima, in trasferta contro l’Udinese, in casa contro la Juventus. L’ultima affermazione esterna è del 2013-2014, 2-1 nella Genova rossoblù.

Scritto questo…

Il Milan non fa sua la stracittadina dal 2010-2011. Allora, 12esima giornata, fu 0-1. Rigore dell’ex Ibrahimovic dopo appena cinque minuti dal fischio d’inizio.

Poi è iniziata una serie che alterna vittorie dell’Inter e pareggi. E poiché la stagione passata fu 1-0 con rete di Guarin…

Qualche numero sui calci di rigore.

Negli ultimi quattro Inter-Milan ne sono stati fischiati zero. Ma nel 2011-2012 fu abbuffata: 3, 2 a favore dei nerazzurri ed 1 per i rossoneri.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO CON L’INTER SQUADRA DI CASA (SERIE A)

82 incontri disputati

30 vittorie Inter

29 pareggi

23 vittorie Milan

117 gol fatti Inter

107 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A MILANO CON L’INTER SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Inter-Milan 2-0, 23° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO CON L’INTER SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Inter-Milan 1-0, 3° giornata 2015/2016