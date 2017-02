Delneri alla prima in casa di Maran. Ma un tempo quella gialloblù era la sua

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra Rolando Maran e Luigi Delneri c’è traccia di 2 soli precedenti in Serie A. Entrambi, fra l’altro, sono andati in scena con l’attuale tecnico dell’Udinese nel ruolo di padrone di casa. Il bilancio che ne risulta è in perfetto equilibrio: 1 vittoria per parte con 3 gol fatti/incassati.

Non scordiamo che Delneri è parte della storia del ChievoVerona con 172 panchine in campionato ed uno score di 69 vittorie, 54 segni X, 49 sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E DELNERI (SERIE A)

2 incontri disputati

1 vittoria Maran

0 pareggi

1 vittoria Delneri

3 gol fatti squadre allenate da Maran

3 gol fatti squadre allenata de Delneri