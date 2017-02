Donadoni batte Giampaolo grazie al fattore casa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Negli scontri diretti in Serie A, Roberto Donadoni (Bologna) ha la meglio su Marco Giampaolo (Sampdoria) grazie, soprattutto, al fattore casa.

Perché sui 6 punti in palio negli unici due Giampaolo-Donadoni, Siena-Napoli del 2008-2009 e Empoli-Bologna del 2015-2016, il mister oggi in blucerchiato ne ha raccolti ben 4 (1 successo ed 1 segno X).

Ma a parti invertite, 5 incroci, l’allenatore dei rossoblù è riuscito ad imporsi per 4 volte.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GIAMPAOLO E DONADONI (SERIE A)

7 incontri disputati

2 vittorie Giampaolo

1 pareggio

4 vittorie Donadoni

6 gol fatti squadre allenate da Giampaolo

12 gol fatti squadre allenate da Donadoni