Fra Avellino e Verona è sfida all'insegna del 5. E sui rigori...

Sette confronti in Serie A, cinque confronti in cadetteria.

In Serie B Avellino-Hellas Verona manca dalla stagione 2005-2006. Allora fu un pareggio con una rete per parte, Biancolino (su rigore) per i padroni di casa, Sforzini per gli ospiti. Al termine di quel torneo, nonostante i ben 30 punti conquistati nel girone di ritorno (solo sette in meno del Torino che avrebbe staccato il biglietto per la categoria superiore) e in seguito al doppio confronto di playout con l’Albinoleffe, i biancoverdi retrocedettero in quella che oggi è la Lega Pro.

E pensare che solo due stagioni prima ospitando l’Hellas l’avevano sommerso di reti: ben 6, opera di Manca, Moretti, Tisci (rigore), Capparella, Kutuzov (doppietta).

Curiosità all’insegna del numero cinque: dai 5 confronti diretti di cadetteria sono arrivati 5 punteggi differenti; inoltre sono 5 i turni positivi per la squadra di mister Novellino, due successi e tre segni X.

Infine, chiusura sui calci di rigore.

L’Hellas Verona con 6 a favore (tutti trasformati in punto, l’ultimo nello scorso turno con Romulo) è seconda solo all’Ascoli che ne ha ricevuto uno in più, l’Avellino con 6 contrari (5 poi divenuti gol) è secondo solo alla Ternana che se n’è visti fischiare contro ben 9.

CONFRONTI DIRETTI A AVELLINO (SERIE A E SERIE B)

12 incontri disputati

8 vittorie Avellino

2 pareggi

2 vittorie Hellas Verona

22 gol fatti Avellino

7 gol fatti Hellas Verona

PRIMA SFIDA A AVELLINO (SERIE B)

Avellino-Hellas Verona 1-2, 3° giornata 1974/1975

ULTIMA SFIDA A AVELLINO (SERIE B)

Avellino-Hellas Verona 1-1, 22° giornata 2015/2016