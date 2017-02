Genoa e l'imbattibilità col Sassuolo tutta da difendere. Attenzione al fattore gol

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Benché non è che ci siano state molte partite tra Genoa e Sassuolo, i grifoni possono sempre dire di essere imbattuti in casa contro gli emiliani. Due vittorie, tra cui anche l'ultima sfida del 22 novembre 2015, terminata 2-1, e un pareggio, rocambolesco, per 3-3 il 18 gennaio 2015.

Già, le reti, si segna molto in Genoa-Sassuolo, perché siamo ad 11 gol in 3 gare, quasi una media di 4 gol a match, che può essere un'indicazione importante per chi ama le scommesse.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA

2 vittorie Genoa

1 pareggio

0 vittorie Sassuolo

7 gol fatti Genoa

4 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

2013/2014 Serie A Genoa vs Sassuolo 2-0

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2015/2016 Serie A Genoa vs Sassuolo 2-1