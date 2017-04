La crisi tecnica del Genoa per far tornare alla vittoria la Lazio

© foto di Federico Gaetano

La Lazio non vince in casa del Genoa un match di Serie A dal 25 aprile 2010, 1-2 alla 35esima giornata, Palacio, Dias e Floccari i marcatori.

Da allora due pareggi a reti bianche (compreso l’anno scorso) e un poker di successi rossoblu con 9 gol marcati e solo 4 subiti dai genoani.

Genoa in grandissima crisi tecnica: ha cambiato allenatore due volte passando da Juric a Mandorlini fino al ritorno dello stesso Juric. Una sola vittoria (tre pari e undici sconfitte) nelle ultime 15 partite per i liguri.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

32 vittorie Genoa

12 pareggi

10 vittorie Lazio

104 gol fatti Genoa

59 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1929/1930 Serie A Genoa vs Lazio 2-0

L’ULTIMA SFIDA A GENOVA

2015/2016 Genoa vs Lazio 0-0