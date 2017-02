La terza fra Spalletti e Sousa

© foto di www.imagephotoagency.it

Quello di martedì sarà il terzo incrocio in campionato fra Luciano Spalletti, Roma, e Paulo Sousa, Fiorentina. Ad oggi il bilancio è in parità, con un 1 successo per parte. L’allenatore giallorosso vanta però il doppio di gol marcati rispetto a quello viola. I suoi ragazzi ne hanno fatti 4, tutti in un match, quello della passata stagione all’Olimpico. Al contrario i viola ne hanno marcati 1 sia in casa che fuori.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E SOUSA (SERIE A)

2 incontri disputati

1 vittoria Spalletti

0 pareggi

1 vittoria Sousa

4 gol fatti squadre allenate da Spalletti

2 gol fatti squadre allenate da Sousa