Mister Pioli non ha ancora segnato all'Allegri bianconero

© foto di www.imagephotoagency.it

Fra Massimiliano Allegri e Stefano Pioli rintracciamo 10 precedenti in Serie A.

La bilancia di questi scontri diretti sorride al tecnico originario di Livorno che ha raccolto ben 24 dei 30 punti in palio, pari all’80 per cento, grazie a 7 successi e 3 segni X.

Ma i numeri non raccontano solo questo. Ci dicono anche che da quanto Allegri veste il bianconero nelle sfide contro il collega non ha mai subito gol: Juventus-Lazio 2-0, Lazio-Juventus 0-3 e Lazio-Juventus 0-2.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E PIOLI (SERIE A)

10 incontri disputati

7 vittorie Allegri

3 pareggi

0 vittorie Pioli

23 gol fatti squadre allenate da Allegri

10 gol fatti squadre allenate da Pioli