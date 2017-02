Napoli, il miglior attacco alla ricerca della vittoria numero 900

© foto di Insidefoto/Image Sport

Partiamo dai dati pesanti.

Il Napoli, col 7-1 rifilato al Bologna, è arrivato ad 899 gare vinte nella Serie A con la formula del girone unico (637 in casa, 262 in trasferta).

E così gli azzurri, che vantano l’attacco più prolifico del torneo e che al San Paolo e in campionato trovano la via del gol da 23 impegni di A senza soluzione di continuità, hanno la possibilità di fare 900.

Fra l’altro gli ultimi 3 Napoli-Genoa sono stati un crescendo di emozioni e soddisfazioni per i campani. Dall’1-1 del 2013-2014 al 3-1 del 2015-2016, passando per il 2-1 del 2014-2015.

Stando a questa serie, l’anticipo del venerdì dovrebbe chiudersi col risultato di 4-1, punteggio mai comparso nei 44 precedenti in A. Anzi, un 4-1 c’è, ma a parti invertite e nella cadetteria 1961-1962.

Il più recente successo rossoblù è del 2008-2009, 0-1 con rete di Jankovic.

In assoluto, quindi considerando anche le sfide di campionato a Genova, l’ultima affermazione del Grifone risale al 2011-2012, 3-2 alla ventesima giornata. Poi, ecco 6 successi partenopei e 3 segni X.

Chiudiamo ricordando quell’unico precedente al ventiquattresimo turno: stagione 1939-1940, 3-1 il finale, con le reti arrivate tutte nella ripresa. Allora, come venerdì, da un lato c’era chi giocava per tenersi alla larga dalla zona retrocessione, dall’altro chi per inseguire il sogno dello scudetto. Il tutto però a parti invertite rispetto alle attuali posizioni di classifica.

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

51 incontri disputati

24 vittorie Napoli

18 pareggi

9 vittorie Genoa

74 gol fatti Napoli

47 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Genoa 1-2, 13° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Genoa 3-1, 30° giornata 2015/2016