Nei Verona-Cesena non mancano i gol

Ben 11 dei 20 precedenti Verona-Cesena sono andati in scena in cadetteria.

La curiosità è che solo in 2 occasioni ha marcato una sola delle squadre in campo. Per il resto l’Hellas ha sempre trovato la via del gol, mentre il Cesena è rimasto all’asciutto nel 1994-1995 e nel 1998-1999, quando le sfide si chiusero con lo stesso punteggio: 1-0 per gli scaligeri.

Insomma, un bel biglietto da visita per la squadra di mister Pecchia che può vantare il miglior attacco ed il bomber della Serie B.

Fra l’altro i romagnoli non vincono fuori casa dallo scorso 20 maggio quando espugnarono Avellino per 2-1.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

20 incontri disputati

8 vittorie Hellas Verona

10 pareggi

2 vittorie Cesena

31 gol fatti Hellas Verona

21 gol fatti Cesena

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE B)

Hellas Verona-Cesena 3-1, 20° giornata 1979/1980

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE B)

Hellas Verona-Cesena 1-1, 15° giornata 2012/2013