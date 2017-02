© foto di Federico Gaetano

Fra Davide Nicola e Luciano Spalletti c’è solo il precedente frutto del girone d’andata.

In campionato, difatti, non troviamo altri testa a testa.

Il mister del Crotone ha eguagliato i numeri raccolti alla sua prima esperienza in Serie A. Col Livorno 2013-2014 arrivarono 3 vittorie, 4 segni X e 16 sconfitte in 23 giornate. Stesso ruolino di marcia alla guida dei calabresi.

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E SPALLETTI (SERIE A)

1 incontro disputato

0 vittorie Nicola

0 pareggi

1 vittoria Spalletti

0 gol fatti squadra allenata da Nicola

4 gol fatti squadra allenata da Spalletti