Roma-Atalanta, siamo 34-5, ma nelle ultime due stagioni i giallorossi...

© foto di Federico Gaetano

I numeri sono tutti dalla parte dei giallorossi in Roma-Atalanta. 34-5 è il computo dei successi dei capitolini in casa, un distacco abissale. Ma nelle ultime due stagioni, su un totale di 6 punti in palio, la Roma all'Olimpico ne ha conquistato uno soltanto: 1-1 nel 2014/2015. Mentre la stagione passata arrivò un successo ospite per 2-0.

E attenzione all'Atalanta, perché in questo torneo ha già sbancato il San Paolo, lo stadio della terza in classifica e diretta rivale della Roma per la conquista del secondo posto.

Chiusura sul fronte gol: sono 99 quelli segnati dalla Roma in casa e in Serie A all'Atalanta: è partita quindi la caccia al 100esimo.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

34 vittorie Roma

15 pareggi

5 vittorie Atalanta

99 gol fatti Roma

48 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1937/1938 Serie A Roma vs Atalanta 2-1

L’ULTIMA SFIDA A ROMA

2015/2016 Serie A Roma vs Atalanta 0-2