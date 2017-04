Sassuolo ancora a secco quando ospita la Sampdoria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per tre volte su cinque le sfide Sassuolo-Sampdoria di campionato sono terminate con un punteggio ad occhiali.

Vale a dire lo 0-0.

Gli unici punteggi differenti sono l’1-1 nella semifinale dei play-off di cadetteria 2011-2012 e l’1-2 nel primo scontro diretto in Serie A nel 2013-2014.

Da notare che nonostante i 5 incontri disputati, i neroverdi fra le mura amiche non sono mai riusciti a conquistare l’intera posta in palio.

CONFRONTI DIRETTI COL SASSUOLO SQUADRA DI CASA (SERIE A E SERIE B)

5 incontri disputati

0 vittorie Sassuolo

4 pareggi

1 vittoria Sampdoria

2 gol fatti Sassuolo

3 gol fatti Sampdoria

PRIMA SFIDA COL SASSUOLO SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Sassuolo-Sampdoria 1-2, 30° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA COL SASSUOLO SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Sassuolo-Sampdoria 0-0, 34° giornata 2015/2016