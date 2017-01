Ag. Edera: "Al Parma in prestito secco. Ha detto no alla B per i ducali"

© foto di Image Sport

"Bisogna solamente terminare un discorso col Torino, poi il ragazzo dovrebbe andare a Parma. Il giocatore e la società ducale sono d'accordo, adesso bisogna solo parlare col Torino, ma non penso ci siano degli intoppi. La formula? Prestito secco. Simone poteva andare anche in Serie B, ma ha scelto Parma per avere uno stimolo ancora maggiore. Ha preferito giocarsi le sue carte in Emilia anziché approdare nella cadetteria", queste le parole a ParmaLive.com di Giuseppe Galli, agente di Simone Edera, talento granata in arrivo al Tardini.