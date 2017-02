Ag. Plasmati: "A Taranto tornerebbe volentieri"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Intervistato da Tuttocalciopuglia.com il procuratore Antonio Rebesco ha parlato della situazione di Gianvito Plasmati accostato negli ultimi giorni al Taranto: “Al momento non ho avuto contatti con la dirigenza pugliese, siamo stati contatati da altre società di Lega Pro e da qualche club estero. Plasmati vuole trovare una società che sia in grado di poterlo entusiasmare con un progetto serio che possa prolungare la sua carriera di calciatore. Sabato sembrava tutto fatto per il suo trasferimento al Parma, poi i ducali hanno cambiato idea ingaggiando un altro calciatore. -continua Rebesco – Taranto ovviamente è una piazza gradita, Gianvito si è trovato benissimo in passato e sarebbe felice di tornarci”.