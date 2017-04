Alessandria, lunedì incontro con Braglia. Si va verso la conferma

© foto di Fabrizio Pozzi

Nonostante un vantaggio, +10 sulla Cremonese, dilapidato e il sorpasso nell'ultima giornata da parte dei grigiorossi in casa Alessandria c'è ancora fiducia nell'operato del tecnico Pietro Braglia. In mattinata il presidente Di Masi aveva aperto alla possibilità di un cambio in panchina, ma al momento non sono stati effettuati sondaggi o valutati eventuali sostituti. Tutto sarà rimandato a lunedì, come riporta gianlucadimarzio.com, quando il presidente tornerà in Piemonte e incontrerà il tecnico per capire la situazione. Al momento filtra ottimismo sulla permanenza di Braglia, ma al tecnico sarà chiesta una reazione immediata.