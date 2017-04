Alessandria, piove sul bagnato: Sestu chiude anzitempo la stagione

© foto di Federico De Luca

E' delicata la situazione in casa Alessandria. Come se non bastasse l'esonero di Piero Braglia e il conseguente arrivo di Bepi Pillon in panchina, i grigi hanno dovuto fare i conti con l'infortunio di Alessio Sestu. Il 33enne centrocampista arrivato la scorsa estate dal Chievo Verona dopo l'esperienza all'Entella ha riportato una lesione tra il I° e II° grado del capo-lungo del bicipite femorale della coscia destra, problema fisico che lo costringe a chiudere in anticipo la stagione. Fine annata che vedrà adesso l'Alessandria provare a riconquistare la vetta del girone A di Lega Pro, dopo aver incassato il sorpasso della Cremonese a tre turni dalla fine della regular season. Situazione che ha spinto la proprietà a cambiare allenatore, dopo che Braglia ha dilapidato il grande vantaggio maturato fino a qualche settimana fa. L'Alessandria ha guidato la vetta del raggruppamento, in solitaria, dalla terza giornata fino allo scorso weekend. Una situazione che adesso Pillon deve provare a sistemare, per non perdere quel treno chiamato Serie B che sembrava praticamente certo. Ma il tecnico ex Chievo dovrà farlo senza un'arma che avrebbe potuto rivelarsi decisiva vista la sua esperienza nelle categorie superiori. I grigi, intanto, sperano di non dover rimpiangere l'infortunato Sestu per le ultime giornate della terza divisione. Col sogno chiamato promozione diretta momentaneamente messo nel cassetto, ma pronto a tornare d'attualità. A patto che si vincano le prossime tre gare, sperando in un passo falso del club di Cremona.