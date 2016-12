Ancona, tegola Cognigni. L'attaccante di nuovo sotto i ferri

Arrivano brutte notizie dall'infermeria per l'Ancona. L'attaccante Luca Cognigni molto probabilmente dovrà tornare sotto i ferri a inizio anno per una nuova operazione al ginocchio operato a settembre, per la rottura del legamento crociato, visto che questi continua a gonfiarsi e produrre liquido. Il calciatore, rivela Tuttoancona.it, non ha praticamente mai recuperato dall'infortunio subito contro il Sudtirol in Coppa Italia e ora fatica anche a camminare normalmente non potendo così svolgere la normale riabilitazione. È quindi probabile una nuova operazione per cercare di evitare un ulteriore e inutile calvario al calciatore.