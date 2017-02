Arezzo, si lavora per trattenere Bearzotti

L'Arezzo è al lavoro per trattenere anche nella prossima stagione l'attaccante classe '96 Enrico Bearzotti. Il calciatore, autore di 4 reti in 19 presenze, è arrivato la scorsa estate in prestito dall'Hellas Verona e sta convincendo la società amaranto a puntare su di lui anche in futuro. Lo riporta Amarantomagazine.it.