Bassano, Bizzotto: "Nessun proclamo in ottica playoff"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervenuto nel post-partita di Bassano-Parma, il capitano dei veneti Nicola Bizzotto ha parlato così del successo dei giallorossi: "Il Bassano in questi mesi c'è sempre stato, ma non è stato facile stare oltre due mesi senza vincere. Ci siamo compattati e oggi (ieri, ndr) finalmente è arrivata una vittoria meritata, che avremmo meritato anche prima con Venezia o Padova. La prestazione c'è stata da parte di tutti, da chi è stato in campo dall'inizio e da chi è subentrato. Non aver mai smesso di crederci, questo deve essere un punto di partenza, perché mancano altre tre partite importanti da affrontare come oggi senza porci alcun limite. Per i playoff non dobbiamo fare nessun proclamo, pensiamo ad andare gara per gara".