Bassano, Grandolfo: "Dobbiamo rovesciare la nostra stagione"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'attaccante del Bassano Francesco Grandolfo in un'intervista a Il Giornale di Vicenza ha parlato del momento particolare che vive la squadra: “Il calcio è strano a volte basta un attimo per rovesciare una stagione e in questo frangente dobbiamo andare a prendercelo. Stiamo vivendo una fase inimmaginabile del nostro cammino dove le difficoltà sono evidenti, tuttavia con i play off a due punti sarebbe assurdo non provarci. - continua Grandolfo guardando al Parma – Non mi interessa se saranno inferociti o meno, noi siamo più arrabbiati di loro e vogliamo fare punti a tutti i costi”.