Bassano-Lumezzane, B.Terracino tra presente e (un possibile) futuro

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si terrà questo pomeriggio al Mercante (18.30) la sfida tra Bassano e Lumezzane, quasi un testacoda considerati umori ed obiettivi delle due squadre. I veneti, reduci dal pareggio esterno col Sudtirol, sono ancorati al sesto posto in piena corsa play-off, mentre i valgobbini, che domenica al Saleri hanno ceduto alla FeralpiSalò, sono quartultimi anche se ad una sola lunghezza dalla zona salvezza. All'andata decise il match Antonio Bacio Terracino con una stupenda doppietta che stese i giallorossi e silenziò il pari momentaneo di Francesco Grandolfo. E proprio nelle ultime settimane l'estroso esterno offensivo partenopeo è stato al centro di un intrigo di mercato tra i due club. Dopo gli iniziali interessamenti, tra gli altri, di Reggiana, Pordenone e Arezzo, e qualche visionatura con riscontri molto positivi da parte del Genoa, sull'ex Ischia e Casertana aveva prodotto l'affondo finale lo stesso Bassano, deciso a metterlo a disposizione di Luca D'Angelo. Galeotta fu magari la sfida d'andata, o il percorso generale folgorante del giocatore che, con quattro centri stagionali, ha già superato il record dello scorso anno (tre reti). Fatto sta che il club di Stefano Rosso aveva avanzato al Lumezzane una proposta economica molto allettante, valutata e rispedita poi al mittente. E così Bacio Terracino, il cui contratto scadrà fra 18 mesi, è rimasto alla corte di Luciano De Paola nonostante la sensazione collettiva che l'affare si potesse fare. In questo senso anche l'altro esterno napoletano dei rossoblù, Fabio Padulano, era sul punto di congedarsi dai valgobbini (lo volevano Modena e Casertana), prima che il club decidesse di riconfermarlo rinunciando ad Emilio Volpicelli che l'Andria avrebbe anche liberato per favorirne il trasferimento in Lombardia. Conferme che hanno lasciata comunque inalterata la qualità della batteria di esterni d'attacco rossoblù. In attesa che anche il campo promuova questa strategia societaria, consentendo alla squadra di prendere il largo verso posizioni di classifica meno scomode.