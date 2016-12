Bassano, Rantier: "Potrei partire, ma nessuna chiamata da Taranto"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Raggiunto da blunote, Julien Rantier, attaccante del Bassano Virtus, ha parlato delle voci che lo vorrebbero vicino al ritorno al Taranto: "Non ho ricevuto nessuno chiamata: saranno le solite voci perchè io non ne so nulla. A gennaio da Bassano potrei andare via".