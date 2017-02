Bassano, Ruci: "Non ho avuto dubbi. Voglio sfruttare l'occasione"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Questo pomeriggio si è presentato alla stampa il centrocampista classe '96 Alessio Ruci arrivato a gennaio dalla Cremonese: “Ringrazio la società e il direttore per l'opportunità che mi hanno dato dopo una prima parte di stagione in cui non ho trovato grande spazio anche a causa di un infortunio. C'erano altre squadre interessate, ma appena mi è stata proposta questa soluzione non ho avuto dubbi, tutti mi hanno parlato bene di Bassano e questa è una società ambiziosa. Il Girone B poi è bello, competitivo e con molte squadre di blasone. Il nostro è un bel gruppo, giovane e affamato che ha una gran voglia di lavorare e credo che i play off siano l'obiettivo minimo da raggiungere. - conclude Ruci come riporta il sito del club - Sono una mezzala, cerco di proteggere e ripartire, anche se so che devo migliorare negli inserimenti. Il mister mi sta dando una grossa mano, spero a breve di avere una chance, poi starà a me dimostrare ciò di cui sono capace. Per me ora sarà fondamentale riuscire a sfruttare al meglio questa occasione".