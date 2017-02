Bassano, Ruci: "Playoff obiettivo minimo. Qui per giocarmi le mie carte"

© foto di Uff. Stampa Bassano Virtus

Presentazione in casa Bassano per Alessio Ruci, centrocampista classe 1996 arrivato dalla Cremonese: "Ringrazio la società e il Direttore per questa opportunità, in questa prima parte di stagione non avevo trovato molto spazio a Cremona anche a causa di un infortunio, per me quindi essere qui è un'opportunità importante e un motivo d'orgoglio. C'erano altre squadre interessate ma appena mi è stata proposta questa soluzione non ho avuto dubbi, tutti mi hanno parlato bene di Bassano e questa è una società ambiziosa. Il Girone B è un girone bello e competitivo, con molte squadre di blasone. L'obiettivo minimo sono i playoff e sono sicuro che daremo sempre tutto in campo. Il nostro è un bel gruppo, pulito e giovane, sono tutti ragazzi che hanno fame e che hanno una gran voglia di lavorare, sono sicuro che questo mi aiuterà ad inserirmi al meglio. Le mie caratteristiche? Sono una mezzala, cerco di proteggere e ripartire, anche se so che devo migliorare negli inserimenti. Il mister mi sta dando una grossa mano, spero a breve di avere una chance, poi starà a me dimostrare ciò di cui sono capace. A 14 anni sono arrivato al settore giovanile del Cesena, nel 2013 poi sono passato al Perugia, dove sono stato aggregato alla Prima Squadra in Serie B. Poi il trasferimento a Cremona e lo scorso anno il prestito alla Vis Pesaro (25 presenze e una rete, ndr), una bella piazza. Ho fatto parte dell'Under 17 e dell'Under 19 dell'Albania (ha la doppia cittadinanza, ndr). Per me ora sarà fondamentale riuscire a sfruttare al meglio questa occasione".