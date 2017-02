C'è il derby del Po. Chance per il Padova, Foggia a Taranto: la 25^ di Lega Pro

© foto di Federico De Luca

GIRONE A

C'è tanta storia, nella 25^ giornata del girone del nord-est di Lega Pro. Spicca il derby del Po: dopo la vittoria a Cremona dell'andata, il Piacenza cerca il bis per guadagnare ulteriore terreno. Mentre la Cremonese vorrebbe sia vendicarsi che tallonare l'Arezzo; a sua volta, gli amaranto sono impegnati in quello che comunque un derby, seppur meno storico, contro la Lucchese. Per la storia, c'è ancora Como-Alessandria: i Grigi vogliono allungare ancora, i lariani avvicinarsi alle terzetto di classifica. Quello composto dalle già citate Arezzo e Cremonese, ma pure dal Livorno: i labronici ospiteranno l'Olbia. Derby laziale, in coda, tra Lupa Roma e Racing Club Roma. Chiudono il turno: Robur Siena-Prato, Renate-Viterbese, Carrarese-Pistoiese, Pontedera-Pro Piacenza e Giana Erminio-Tuttocuoio.

GIRONE B

Continua la volata. E le prime due giocano entrambe in trasferta: il Venezia capolista a Lumezzane, il Parma secondo in casa dell'Albinoleffe. Occasione per il Padova, che però dovrà confrontarsi, per quanto in casa, col Gubbio, in quello che può definirsi il big match della giornata. Occhio a chi insegue: la Reggiana sarà di scena in Alto Adige, il Pordenone in casa con la Maceratese. Chiudono il turno: Modena-Ancona, Santarcangelo-Bassano Virtus, Sambenedettese-Forlì, FeralpiSalò-Mantova e Alma Juventus Fano-Teramo.

GIRONE C

Derby pugliese per il Foggia capolista, in quello che non è un testacoda ma poco ci manca: i rossoneri saranno infatti impegnati sul campo del Taranto terzultimo. Big match per il Matera, impegnato in casa contro la Virtus Francavilla, rivelazione fin qui della stagione meridionale. Gara casalinga anche per il Lecce, al Via del Mare contro il Siracusa. La Juve Stabia dovrà vedersela, sempre in casa, contro l'Unicusano Fondi. Il Catania ha il confronto tutto siciliano contro l'Akragas. Tante le sfide infra-regionali: c'è anche Cosenza-Messina. Chiudono il turno: Messina-Catanzaro, Monopoli-Paganese, Casertana-Vibonese, Melfi-Fidelis Andria.