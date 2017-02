Caliendo: "Basta insulti. Nel derby ho visto un buon Modena"

© foto di Federico Gaetano

Il presidente del Modena Antonio Caliendo ha parlato nel post partita del derby contro la Reggiana sfogandosi per gli ennesimi insulti ricevuti: “Non ne posso più di essere offeso e vorrei ricordare a qualcuno che ci sono anni di carcere per il reato di offese in luogo pubblico. Appena torno a Modena presenterò una denuncia, non si scherza più e siccome sono in possesso delle foto di chi ogni domenica mi offende le consegnerò alla polizia e ai carabinieri. Merito rispetto. - continua Caliendo come si legge sulla Gazzetta di Modena - Ho visto un bel Modena contro la Reggiana, che nel primo tempo poteva chiudersi sul 2-0 per noi. Poi la Reggiana ha trovato il jolly con Carlini, che ha fatto la differenza, ma come all'andata l'arbitro ci ha tolto tanto compreso un calcio di rigore”.