Carrarese, Danesi: "La squadra ha fatto la partita che doveva fare"

© foto di Claudia Marrone

Ecco il commento del tecnico della Carrarese Andrea Danesi al termine del match contro la Giana Erminio: "La squadra ha fatto la partita che doveva fare sia nel primo che nel secondo tempo con l’accortezza che serviva. Fino al goal c’è stato perfetto equilibrio poi nel nostro miglior momento siamo stati puniti. Il goal del loro vantaggio non ci ha scoraggiato mentre la seconda rete di un fuoriclasse per la categoria (Pinardi) ha tagliato le gambe alla mia squadra e ha cambiato il match .Da lì sono arrivati una dietro le altre le reti per un risultato severissimo di cui siamo rammaricati e siamo dispiaciuti per noi e per la gente. Erano note le nostre grandi difficoltà prima di questa sfida con un’emergenza che vede ormai da qualche partita la squadra ridotta al lumicino con 6/7 giocatori titolari che vengono a mancare tutti insieme e con i miei ragazzi che ce la stanno mettendo tutta per cercare di sopperire a tutti questi contrattempi fisici che stanno decimando la rosa con formazioni che in settimana di volta volta ci troviamo ad “inventare “. Si riparte il 26 con una doppia seduta per iniziare la preparazione in vista di Arezzo. Dobbiamo cancellare la partita di oggi e sintonizzarsi già sulla prossima delicata sfida perché il campionato prosegue e dobbiamo stringere i denti per arrivare alla partita di Arezzo e poi mettere un punto in attesa della sosta .