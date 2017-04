Carrarese, quattro giocatori in dubbio per la gara contro il Pontedera

Fonte: TuttoLegaPro.com

© foto di Fabio Sebastiani

Ancora abbastanza affollata l'infermeria della Carrarese, che questa settimana dovrà valutare con attenzione le condizioni di quattro calciatori, in vista del delicato scontro interno con il Pontedera. Si attendono quindi news in merito alle condizioni dei difensori Paolo Migliavacca e Nazzareno Belfasti e dei centrocampisti Simone Bastoni ed Enrico De Micheli.

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, ricordiamo che Migliavacca risente di una forte contusione all'avampiede sinistro, mentre Belfasti lamenta un fastidio muscolare all'adduttore della gamba sinistra, mentre per quel che concerne i centrocampisti, il giovane Bastoni ha subito una contusione all'alluce del piede sinistro, mentre De Micheli è alle prese con una noia all'adduttore della gamba destra.