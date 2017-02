Cartanzaro, Mancosu: "Possiamo toglierci delle soddisfazioni"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

L'esterno del Catanzaro Marcello Mancosu ha parlato in conferenza stampa tornando sulla sconfitta contro la Paganese: “La prestazione c'è stata e il pubblico ci ha applaudito a fine gara sia contro il Lecce sia nell'ultima uscita a Pagani. Sono qui da soli dieci giorni ma mi sono subito trovato benissimo, sia in città che col gruppo dei nuovi compagni, il gruppo è unito e credo che sia solo questione di tempo per toglierci delle soddisfazioni e raggiungere una salvezza tranquilla. - continua Mancosu – A Messina non è facile giocare perché il terreno di gioco è spesso in condizioni critiche. Ma noi vogliamo conquistare il massimo e incamerare dei punti in uno scontro diretto”.