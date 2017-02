Casertana, Ramos: "L'obiettivo resta la salvezza, ma non ci diamo limiti"

© foto di Giuseppe Scialla

Tra i migliori in campo nella vittoria casalinga della Casertana sul Lecce, Juan Manuel Ramos ha commentato al sito ufficiale dei campani l'1-0 ai salentini: "Vittorie come quella di sabato aiutano senza dubbio a rafforzare la consapevolezza nei propri mezzi. Sappiamo bene quali sono le nostre virtù, ma anche i nostri limiti. E questa presa di coscienza deve essere un’arma in più. Chiaramente il nostro obiettivo primario resta la salvezza. Dobbiamo lavoro per raggiungere questa meta, ma senza porci limiti. E’ fondamentale per lavorare al meglio. Contro le big abbiamo sempre fatto grandi partite. E’ una questione di mentalità. Dobbiamo affrontare tutte le sfide allo stesso modo. Sabato arriva una Vibonese che sarà affamata di punti, per questo non possiamo permetterci distrazioni. Il passo tra il fare bene e il fare male può essere breve".