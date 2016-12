Casertana, Tedesco avvisa la sua squadra: "Monopoli non dà riferimenti"

© foto di Giuseppe Scialla

Ultime notizie legate alla Casertana, squadra di Lega Pro che giovedì giocherà contro il Monopoli in trasferta. Al termine dell'allenamento di martedì, si è presentato ai microfoni dei giornalisti presenti mister Andrea Tedesco che, riporta Tuttocasertana.it, ha dichiarato: "Sarà una partita importante, dove bisogna tenere la testa salda prima dei giorni di riposo per ricaricare le batterie. Giocheremo contro una buona squadra in un campo difficile. Bisogna avere alta la concentrazione e avere continuità di risultati. Loro sono stati bravi all'andata, ma bisogna dare tutto per portare a casa il risultato. Valorizziamo il materiale a disposizione. Il Monopoli non dà riferimenti con un mix di giovani ed esperti. Bisogna sempre giocare con la giusta mentalità. Loro sanno mettere tutti in difficoltà".