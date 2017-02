Catania, Lo Monaco: "Contenti di Pozzebon. Il mercato non è finito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Impegnato in conferenza stampa, l'amministratore delegato e direttore generale del Catania ha presentato Demiro Pozzebon, come riportato da itasportpress.it: "Siamo contenti di averlo qua. Non c’è bisogno di presentazione. Mi piace immaginarlo “Pozzo di buono” per dare un contributo di lotta e di reti alla causa rossazzurra. Lo avevo visto ad Avellino da esterno destro, quando l’ho visto giocare contro di noi, avevo subito intravisto le qualità giuste per il nostro gioco. Lodi? Nessun rammarico per come è andata. Il giocatore voleva Catania e aveva il contratto in tasca con noi da un mese. Poi però non è riuscito a risolvere il contratto con i bianconeri. Ora parola al campo per agganciare i play-off possibilmente da una posizione di privilegio rispetto all’altro. Mercato? Non è ancora finito, Rigoli vuole giocare a tre in difesa e un altro tassello potrebbe arrivare. Tianjin? Faremo amichevole il 22 febbraio in notturna al Massimino, abbiamo già chiesto autorizzazione”.