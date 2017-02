Catania-Matera, prova del nove per gli etnei. Mentre i lucani cercano la vetta

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Chi per riprendere la vetta, chi per riagguantare la zona playoff. Sfida di cartello questa sera al Massimino: i tempi del clamoroso al Cibali sono lontani, ma oggi il Catania giocherà una gara cruciale per il proprio campionato. Undicesimi a 32 punti, con una vittoria gli etnei salirebbero addirittura al settimo posto, riportandosi nella zona sinistra della classifica. Più confacente alle proprie ambizioni di promozione, anche se quella diretta sembra davvero una chimera a questo punto della stagione. Di fronte, il Matera, che nel weekend si è visto superare dal Lecce in vetta alla classifica (50 punti a 49), ma ha subito l'occasione di rimettere in chiaro le gerarchie. Sfida d'alta classifica, sfida che mette di fronte anche due idee di calcio molto diverse: il miglior attacco contro la miglior difesa del girone C di Lega Pro. Da un lato i lucani, con 51 gol fatti all'attivo, addirittura 6 in più del Lecce; dall'altro i siciliani, con appena 18 gol subiti ma solo 28 fatti. La differenza reti, a dirla tutta, gioca in favore del Matera: +25 contro +10. La storia, forse, gioca per il Catania. Che, da ex grande del calcio italiano in cerca di se stessa, in una serata di vertice si chiede se può insidiare le grandi del calcio in cui si trova adesso.