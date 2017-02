Catania, Rigoli: "Gara di grande compattezza. Ottima la fase difensiva"

© foto di Giuseppe Scialla

Va al Catania il posticipo della 24/ma giornata del girone C di Lega Pro. Matera battuto al Massimino 2-0 con un gol per tempo (Pozzebon di testa nell'area piccola, sugli sviluppi di un cross di Di Grazia che poi è artefice del corner che costringe Armellino all'autorete, sempre di testa) e risultato che proietta il Foggia in testa alla classifica, complice anche le sconfitte di Juve Stabia e Lecce. Opaca la squadra di Auteri nel primo tempo, pur in un contesto di grande equilibrio. Buona la reazione nervosa ad inizio ripresa, prima del colpo del ko che ha tramortito ogni velleità ospite consentendo al Catania di condurre in porto il match con agilità (solo un palo di Mattera per i lucani). Logica, a fine gara, la soddisfazione del trainer siciliano Pino Rigoli. "Vorrei sottolineare la prova di grande sacrificio, caparbietà e compattezza di tutta la squadra contro un avversario che fino a sabato era capolista - l'analisi a Rai Sport -. Abbiamo disputato una gara di altissimo livello per la categoria. Sono onorato di allenare questi giocatori che sono grandi professionisti oltre che grandi uomini. Se Tavares e Pozzebon possono coesistere? Penso che oggi l'abbiate visto tutti. La squadra ha fatto tanto e poteva fare qualcosa in più: abbiamo avuto qualche ripartenza, in tre contro due, che potevamo sfruttare meglio. Il Matera non ha mai tirato in porta, Pisseri è stato inoperoso e avremmo potuto giocare anche senza portiere. Oggi vorrei parlare di tutta la difesa, a parte Bergamelli. Anche Drausio è stato devastante. Siamo la migliore retroguardia del girone e c'è stato un momento in cui eravamo tra le migliori in tutta Europa a livello di campionati professionistici. Oggi ho visto un grande Massimino che mi auguro si possa riempire ancora di più nelle prossime partite".