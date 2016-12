Catania, Rigoli: "Mancato il guizzo finale. Non mi sento a rischio"

© foto di Giuseppe Scialla

Il 2016 si chiude senza gol per il Catania, con lo 0-0 casalingo contro la Fidelis Andria di ieri. In conferenza stampa, il tecnico etneo Pino Rigoli commenta il risultato, come riportato da tuttocatanianews.com: "Abbiamo cercato la via della rete fino alla fine. Mancato il guizzo finale, purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo prodotto molto sul campo. Io a rischio? No, assolutamente, ma è una domanda da fare alla società. Calil? In casa ha fatto bene, contro la Juve Stabia però ha giocato in modo poco soddisfacente. Di Grazia? Ha disputato una buona partita contro una squadra che aveva marcatori e difensori arcigni. Può fare di più, ma in un progetto di crescita ci sta un fase un po’ di calo”.